Zeit der Narren – Wie feiern Sie Fasnacht? Auch dieses Jahr wird dem närrischen Treiben in den Gassen einen Riegel geschoben. Gefeiert wird virtuell und von zu Hause aus. Wie das wohl aussieht? Zeigen Sie es uns!

Konfetti, Tüll und Flügel: ein Kind am Fasnachtsumzug in der Berner Innenstadt. (Archivbild) Foto: Christian Pfander

Wieder keine Guggen, Pauken und Trompeten. Obwohl es nicht dasselbe ist, wie wenn bunt Kostümierte unbeschwert durch die Strassen ziehen, kann die Zeit der Narren auch dieses Jahr gefeiert werden – virtuell und von zu Hause aus. Wie zelebrieren Sie, liebe Leserinnen und Leser, die diesjährige Fasnacht?

Schicken Sie uns ein Bild (Format jpg) an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Fasnacht) und schreiben Sie uns, wer oder was auf dem Bild zu sehen ist und wo die Aufnahme entstanden ist. Geben Sie bitte zudem Ihren Namen und Ihren Wohnort an.

Eine Auswahl an Bildern wird in der Zeitung publiziert, weitere auf der Website.