Wohnungsnot im Kanton Bern – Wie Familien verzweifelt nach einer Bleibe suchen Eine Analyse zeigt: Mancherorts gehen die Mieten gerade durch die Decke. Familien müssen in die Trickkiste greifen, um zu einer bezahlbaren Wohnung zu kommen. Regina Schneeberger Benjamin Bitoun Simone Klemenz

Im Länggassquartier in Bern sind Familienwohnungen besonders begehrt – und teuer. Foto: Raphael Moser

Bis in drei Jahren fehlen in der Schweiz gut 50’000 Wohnungen. Das hat die Immobilienberatungsfirma Wüest Partner berechnet. Die Knappheit treibt die Mieten nach oben, preisgünstiger Wohnraum ist rar. Wer in den passenden vier Wänden lebt, kann sich glücklich schätzen.