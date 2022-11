Am Esstisch der Kindheit – Wie familiäre Essgewohnheiten das ganze Leben prägen Was man in jungen Jahren in Sachen Ernährung erlebt, hat grossen Einfluss auf Gewicht, Gesundheit und Identität. Worauf es ankommt. Nina Himmer

Gemeinsame Mahlzeiten können Inseln der Ruhe und des Wohlfühlens sein. Foto: Getty Images/iStockphoto

Christoph Klotter redet nicht gern um den heissen Brei herum. Sondern lieber darüber, wie man ihn am besten verspeist: gemeinsam. «Eine Familie, die nicht zusammen isst, ist keine Familie», sagt der Psychotherapeut und Professor für Ernährungspsychologie an der Hochschule Fulda. Was hart klingt, ist nicht zuletzt historisch verwurzelt. «Über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg wurde soziale Zugehörigkeit zu einer Gruppe durch gemeinsame Mahlzeiten definiert. Wer mitessen darf, gehört dazu», sagt Klotter. Dass man heute am Esstisch statt am Lagerfeuer zusammenkommt, hat daran nicht viel geändert.