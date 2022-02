USA im Ukraine-Konflikt – Wie Ex-Präsident Trump seinem Nachfolger in den Rücken fällt US-Präsident Biden scheint es leichter zu fallen, die internationale Gemeinschaft hinter sich zu bringen, als das eigene Land. Währenddessen lobt Trump Putin in einem Interview als «genial». Fabian Fellmann

Zwei, die sich gut verstehen – was bei US-Demokraten für Ärger sorgt: Wladimir Putin und Donald Trump an einem Treffen im November 2017 in Vietnam. Foto: Mikhail Klimentyev (Sputnik/Keystone)

«Genial» und «sehr klug» habe Wladimir Putin die Invasion der Ukraine vorbereitet. So pries der frühere US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten am Tag, nachdem er Putins Truppenentsendung in die Ostukraine am Fernsehen verfolgt hatte. «Das ist die grösste Friedenstruppe, die ich je gesehen habe. Dort waren mehr Panzer, als ich je gesehen habe», schwärmte Trump in einem Interview mit den konservativen Radiomoderatoren Clay Travis und Buck Sexton. Einen solchen Truppenaufmarsch «könnten wir an unserer Südgrenze brauchen», sagte Trump. Als er Präsident gewesen sei, hätte Putin nie einen solchen Schritt gewagt.