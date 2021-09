Linden im Oberaargau – Wie Ex-Offiziere Pflanzen erhalten wollen 100 Bäume pflanzte das Infanterieregiment 16 im Jahr 1988 in der Region. Ein neu gegründeter Verein will nun deren Pflege übernehmen. Maximilian Jacobi

Die «16er-Linde» in Äbnit bei Ochlenberg thront regelrecht auf einer Kuhweide. Fotos: Nicole Philipp

Das sonst so sommerlich-satte Grün der Hügel hat an Farbe eingebüsst. Der Gesang von Schulkindern hallt durch den Nebel. Letzterer kriecht derweil kalt unter die Kleider und verleiht allen Geräuschen einen Dämpfer. Der Grund für diesen Ausflug bei ungastlichem Wetter: ein Baum.

So beschreibt Martin Lerch die Pflanzung der Linde im November 1988. Auch heute, an einem Septembertag, sind die Hügelkuppen in Äbnit bei Ochlenberg von Wolken verhangen – das Gras jedoch ist grüner als in der Erzählung. Diesmal ist Lerch da, um sich Gewissheit über eine drängende Frage zu verschaffen: In welchem Zustand befindet sich die Linde heute?