Flugplatz St. Stephan – Wie es mit dem «Schlüsselareal» weitergeht Für die Umnutzung des ehemaligen Militärflugplatzes in ein ziviles Flugfeld liegt bis 9. Januar ein Gesuch öffentlich auf. Eine Immobiliengesellschaft soll das Flugplatzareal übernehmen.

Die Planung für die Umnutzung des Flugplatzes St. Stephan schreitet weiter voran. Das Gesuch liegt bis 9. Januar 2023 auf. Foto: Bruno Petroni

«Der Flugplatz St. Stephan ist in der Dimension der Anlage und seiner Lage ein Schlüsselareal für die Entwicklung von St. Stephan und der Region.» Das schreibt der Gemeinderat von St. Stephan in einer Medienmitteilung zum Gesuch für die Umnutzung des ehemaligen Militärflugplatzes in ein ziviles Flugfeld. Das Gesuch liegt mit der Überbauungsordnung «Flugplatz St. Stephan» für alle nichtaviatischen Nutzungen öffentlich auf, um die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.