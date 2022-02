«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie es im Ukraine-Konflikt weitergehen könnte Die Schweiz vertagt ihren Sanktionsentscheid, derweil bleibt unklar, wie viele russische Soldaten schon in den Separatistenprovinzen stationiert sind. Ein «Apropos» zur Lage im Ukraine-Konflikt. Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Zita Affentranger als Gast

Die Lage ist eskaliert – und dennoch bleibt vieles unklar im Konflikt an der Ostgrenze der Ukraine. Was will der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine? Wie viele Truppen stehen in den von russischen Separatisten kontrollierten Regionen? Was sind die Optionen der Russen nach dem Einmarsch? Was macht der Westen? Was die Schweiz?

Zita Affentranger, Teamleiterin International und ehemalige Russlandkorrespondentin, erzählt in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers», was man im Moment über die Krise im Osten weiss – und was nicht. Gastgeber ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Zita Affentranger, Teamleiterin International, schreibt seit mehr als 20 Jahren über Auslandthemen, im Vordergrund stehen die Entwicklungen in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa. Die Historikerin und Slawistin berichtete mehrere Jahre als Korrespondentin aus Moskau. Mehr Infos

