Erfolgreiches Start-up Choba Choba – Wie es eine Berner Schoggi ins Grossverteiler-Gestell geschafft hat Bisher war die Berner Schokoladenmarke Choba Choba ein Nischenprodukt. Nun ist es den Firmengründern gelungen, die Schoggi auch von Coop verkaufen zu lassen. Esther Diener-Morscher

Auf einem Höhenflug: Choba-Choba-Firmenchef Christoph Inauen. Foto: Nicole Philipp

Es ist eine kostbare Schokolade: Bislang kostete eine 91-Gramm-Tafel Choba Choba knapp 7 Franken. Zu kaufen war sie in kleinen Läden in Bern und Zürich. Damit auch ein Grossverteiler die Berner Schokoladenmarke in seine Gestelle nimmt, musste sie einen attraktiveren Preis haben. Vor drei Monaten hat es das Unternehmen geschafft: Die Schoggi gibt es nun bei Coop – für 4.95 Franken.

Für den Mitgründer und Schokoladenenthusiasten Christoph Inauen sind 5 Franken die psychologische Preisbarriere für eine Tafel Schokolade. Das war für Choba Choba ein Problem. Denn es ist nicht irgendeine Schoggi-Firma: Es ist die einzige in der Schweiz, die den Kakao selber anbaut. Und zwar zusammen mit 35 Kakaobauern im peruanischen Amazonas. Diese erhalten das Zwei- bis Dreifache für ihren Kakao als üblich. Und zwar nicht aus Mitleid oder aus missionarischem Eifer.