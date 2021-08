Schweiz im WM-Bronzespiel – Wie Eric Cantona die Schweiz zur Beachsoccer-Nation gemacht hat Die Schweiz gehört beim Fussball im Sand zur Weltspitze – was vor allem mit einem Mann zu tun hat und mit einer spontanen Reise nach Monte Carlo. Florian Raz

Tobias Steinemann versucht es im WM-Halbfinal mit einem Fallrückzieher. Die Schweizer verpassten gegen Russland das Endspiel im Penaltyschiessen. Foto: Keystone

Er sieht Fussballer im Sand, Fallrückzieher, die Show rund ums Feld. Und er sieht Eric Cantona, den einstigen Star von Manchester United, wie er seine Tricks zeigt. Angelo Schirinzi sitzt vor dem Fernseher und ist fasziniert. Oder besser: Er ist total gefangen: «Ich bin ins Auto gestiegen und da runtergefahren.»

Manchmal ist es schwierig, eine Erklärung für ein Phänomen zu finden. Aber die Frage, warum die Schweiz am Sonntag an der Weltmeisterschaft in Moskau um die Bronzemedaille spielt, ist schnell beantwortet: Cantona hat Angelo Schirinzi im Jahr 2000 in den Sand geführt. Und weil der Basler in 21 Jahren von dort nicht mehr losgekommen ist, darf sich die Schweiz eine führende Beachsoccer-Nation nennen.