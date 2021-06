Das Impfzertifikat kommt aufs Handy. Zusätzlich zu dieser Variante in Bayern wird in Bern ein QR-Code aufgeführt sein.

Wie erhalte ich im Kanton Bern eines der schweizweit ersten Corona-Zertifikate?

Los geht es ab nächster Woche mit den Geimpften: Sie können via die Berner Impfapplikation «Vacme» – also dort, wo sie sich auch für die Impfung registriert haben – ein Zertifikat anfordern. Im Kanton Bern haben 83 Prozent der Registrierten bereits eingewilligt, dass ihr Zertifikat automatisch transferiert wird. Nach der zweiten Impfung erhält man eine SMS mit einem Link zum Impfzertifikat. Wer sich telefonisch für die Impfung registriert hat, erhält das Zertifikat in Papierform per Post nach Hause geschickt.