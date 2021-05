Ehemalige Kinderbettlerin erzählt – Wie Elena L. sich aus einem Bettlerclan befreien konnte Die Moldauerin Elena L. wurde als Neunjährige zum Betteln in St. Petersburg gezwungen. Heute hilft sie der Fremdenpolizei Bern bei der Präventionsarbeit. Rahel Guggisberg

Bettlerinnen und Bettler werden oft von Clans an geeignete Orte gebracht (Symbolbild). Foto: Getty Images

Die europaweit verbreitete, organisierte Bettelei ist schwer zu durchschauen. Oftmals stehen die Beteiligten stark unter Druck. So stark, dass sie nicht erzählen, unter welchen Umständen und in welchen Strukturen sie leben müssen. Die 28-jährige Elena L. (Name geändert) aus Moldau konnte den Teufelskreis durchbrechen. Sie steht heute in regelmässigem Kontakt mit der Fremdenpolizei der Stadt Bern.

Dabei schildert sie den Berner Behörden, wie diese Netzwerke ticken. Dank ihren Informationen hat auch der Leiter der Fremdenpolizei Bern, Alexander Ott, das System Agora entwickelt. Er sagt dazu: «Bei der organisierten Bettelei werden die Menschen ausgebeutet. Das System der Clans wird zunehmend auch in die Schweiz importiert.»