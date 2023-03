Bei Lara vom Pfeffer-Team gediehen auch Aloe Vera. Wenn auch nicht ganz so viele wie auf diesem Bild. Foto: TDG

Ich bin Mama geworden. Zwei freche süsse Sprösslinge (noch ganz grün hinter den Ohren) haben das Licht meiner Zimmerlampe erblickt. Ich bestaune stolz den Nachwuchs und bette ihn ins weiche und vollständig biologisch abbaubare Nest ein.

Mein Nachbar, der tüftelnde Biostudent und Pflanzenzüchter wäre stolz, wenn er das mitkriegte. Von ihm habe ich nämlich vor vier Monaten die prachtvolle Aloe Vera – und die eigentliche Mutter meiner zwei Babys – zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ob ich nun die richtige Mutter bin, ist mir vorerst egal: Ich lege mich voll ins Zeug, um die bestmöglichen Gedeihungsbedingungen zu schaffen, und beginne schon, mir mütterliche Sorgen zu machen.

Ich weiss nicht, welche Hormone in mir den Daumen haben ergrünen lassen und «plant based positive PNS» eingehaucht haben.

Wann merke ich, dass die zarten Geschöpfe Durst haben? Wann benötigen sie mehr Platz? Wie viel Aufmerksamkeit brauchen sie? Ehrlich – ich weiss nicht, welche Hormone in mir den Daumen haben ergrünen lassen und «plant based positive PNS» eingehaucht haben. Ich habe einfach Freude. Am Ergrünen, am Kreislauf und am Frühling, der sich nun eben auch in meinem Zimmer hereingetreten ist. Ja, ich bin gerade echt verliebt in das Leben, in die Erde und in den Gedanken, unabhängig einer befruchteten Eizelle «Mama» sein zu können.

Vielleicht, ich gebs zu, ist es auch einfach einmal befriedigend, in meinem verkopften Studentendasein Teil eines biologischen Wachstums zu sein. Ich darf trotz kläglich unregelmässiger Wasserversorgung ein irgendwie unerklärbares Wunder bestaunen und darin bestätigt werden, erfolgreich Verantwortung zu übernehmen. Das gibt grünes Licht für weitere Projekte.

Während mein Zimmer beinahe zu einer Mini-Aloe-Farm metamorphosiert, verstehe ich nun plötzlich die Faszination für die Flora meines Nachbarn. Doch eine Pflanzenzüchterin wirds aus mir nicht geben. Vielmehr geniesse ich es, als selbst ernannte Aloe-Mama Zeit und Liebe für meine Babys zu haben. Muttersein ist noch weit weg, aber wer weiss – die Farbe der Hoffnung ist ja bekanntlich grün.

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Lara Siegenthaler Lara Siegenthaler (22) studiert Französisch und Geografie. Ihre Hobbys sind Singen, Klavier, Natur, Kochen und Freunde. Illustration: Yekta Evren

