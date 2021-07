Gemeinde stellt sich neu auf – Wie eine Firma, nicht wie ein Amt Aarwangens Verwaltung will moderner werden – mit einer Führungsstruktur, die sich stark an der Privatwirtschaft orientiert. Was sich damit ändert. Tobias Granwehr

Gemeindepräsident Kurt Bläuenstein (rechts) und Verwaltungsleiter Heinz Burgener vor dem Dorfschulhaus, das zur Verwaltung umgenutzt wird. Foto: Raphael Moser

In Aarwangen tut sich gerade einiges: Diesen Sommer wird in der Sonnhalde das neue Schulhaus Ost in Betrieb genommen. Das Dorfschulhaus soll dafür umgebaut und zur Gemeindeverwaltung umgenutzt werden. Und schliesslich wird die Verwaltung selbst neu aufgestellt, vom sogenannten Gemeindeverwaltermodell verabschiedet sich Aarwangen.

Um die Verwaltung neu zu organisieren, hat der Gemeinderat um Präsident Kurt Bläuenstein (FDP) eine Spezialkommission eingesetzt. Nebst Bläuenstein nimmt ein weiterer Gemeinderat in der Kommission Einsitz, dazu alle Abteilungsleiter der Gemeindeverwaltung sowie ein externer Berater.