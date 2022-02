Dokfilm «Stand Up My Beauty» – Wie eine Bieler Regisseurin den «weissen» Blick umgeht Heidi Specogna dreht Filme mit betont politischer Haltung. Ihr neuster erzählt von den Zwängen äthiopischer Frauen – und swingt dennoch. Regula Fuchs

Unterhaltung ist ihr nicht genug: Azmari-Sängerin Nardos möchte auch über ernsthafte Themen singen. Foto: Filmcoopi

Eigentlich ist die Geschichte von Heidi Specognas neuem Dokumentarfilm in einem einzigen Satz erzählt: Die äthiopische Sängerin Nardos Wude Tesfaw träumt davon, ein Lied zu schreiben. Was in einer europäischen Musikerinnenbiografie banal anmuten würde, bedeutet für Nardos einen jahrelangen Weg – und ein Ringen mit der Rolle, die in Äthiopien traditionellerweise für Frauen vorgesehen ist.