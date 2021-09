Hürdensprinter Joseph bei Weltklasse - Wie ein wilder Ritt auf der Achterbahn

Jason Joseph an Weltklasse Zürich – Wie ein wilder Ritt auf der Achterbahn Langweilig wird es mit dem Hürdensprinter nie. Sein Fehlstart bei Weltklasse passt zu seiner turbulenten Saison. Marco Oppliger

Der Fehlstart von Jason Joseph im Video. Video: SRF

Am Start ist es wie immer. Die kleine Showeinlage fürs Publikum – und sofort brodelt der Kessel Letzigrund. «Mr. Cool» Jason Joseph ist bereit für die grosse Show. Schliesslich ist er mit ordentlich Selbstvertrauen nach Zürich gereist. Erst vor einem Monat pulverisierte er seinen bisherigen Bestwert über 110 m Hürden in La Chaux-de-Fonds in 13,12 Sekunden, was ihn zur Nummer 10 der Welt und zum schnellsten Europäer machte.

Dann knallts, es folgt ein grelles Piepen. Und Joseph weiss sofort: Das wars. Viel zu früh ist er aus dem Startblock geschossen, wird dafür disqualifiziert. Genau so wie bei seinem letzten Auftritt bei Weltklasse vor zwei Jahren. Kurz klatscht der Baselbieter noch ins Publikum, dann schleicht er davon.