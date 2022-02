Kunstturnzentrum in Uetendorf – Wie ein Skandal dem Verein nützte Eigene Halle, Corona und die Magglingen-Protokolle: Der Kunstturnverein Gym Berner Oberland erlebte in den vergangenen zwei Jahren ein Wechselbad der Gefühle. Marc Imboden

Mädchen und Jungs beim Kunstturntraining in Uetendorf. Das Trainingszentrum befindet sich seit gut zwei Jahren in einer Halle der Immer AG an der Zelgstrasse. Foto: Patric Spahni Mädchen und Jungs beim Kunstturntraining in Uetendorf. Das Trainingszentrum befindet sich seit gut zwei Jahren in einer Halle der Immer AG an der Zelgstrasse. Foto: Patric Spahni Mädchen und Jungs beim Kunstturntraining in Uetendorf. Das Trainingszentrum befindet sich seit gut zwei Jahren in einer Halle der Immer AG an der Zelgstrasse. Foto: Patric Spahni 1 / 6

Es war das Licht am Ende des Tunnels und ein Meilenstein für den noch jungen Kunstturnverein Gym Berner Oberland, als er im Oktober 2019 endlich sein eigenes Zuhause einweihen konnte: In einer Halle der Immer AG an der Zelgstrasse in Uetendorf hatte sich der Verein im obersten Geschoss eine moderne Trainingshalle eingerichtet. Vorbei die Zeiten, als das Trainerteam und die jungen Athletinnen und Athleten in Turnhallen eingemietet waren und vor jedem Training die Geräte aufstellen und danach wieder wegräumen mussten.