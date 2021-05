Vogelsterben in Spanien – Wie ein Schmerzmittel Geier vergiftet Spanien ist die Geier-Hochburg der alten Welt. Der Entzündungshemmer Diclofenac gefährdet dort die Aasfresser Roland Knauer

Neugieriger Greifvogel: Ein Gänsegeier äugt in die Kamera Foto: David Tipling (Getty Images)

Als Artenschützer den jungen Mönchsgeier im September 2020 tot in seinem Nest in der Region Katalonien im Nordosten Spaniens entdeckten, hatten sie ein klares Beweisstück gefunden: Das Tier hatte an einer gichtartigen Erkrankung gelitten, Gefässe und Organe waren schwer entzündet, und in Nieren und Leber fanden Toxikologen grössere Konzentrationen des Medikaments Diclofenac. Dieses wiederum hilft als Schmerz- und Entzündungsmittel zum Beispiel gegen Prellungen und Zerrungen, in der Tiermedizin wird die Substanz gegen Entzündungen eingesetzt. Fressen Geier am Kadaver eines vorher mit Diclofenac behandelten Tiers, kann das Medikament bei ihnen ein tödliches Nierenversagen verursachen.