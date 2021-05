Robert Lewandowski trifft und trifft – Wie ein schmächtiger Junge zum perfekten Stürmer wurde In der Bundesliga bricht er uralte Bestmarken, sein Toreschnitt ist beeindruckend. Doch warum wird Robert Lewandowski immer noch besser? Moritz Marthaler

In der Form seines Lebens: Vergangene Saison gewann Lewandowski mit den Bayern die Champions League, jetzt greift er nach Rekorden. Bild: Jose Seona Goulao (Keystone)

Was wir sehen, ist ein fertiges Produkt. Robert Lewandowski, Weltfussballer, Tormaschine, feuernd aus allen Lagen, führend in allen Ligen. Der 32-jährige Stürmer von Bayern München ist der aktuell beste Torschütze Europas und drauf und dran, einige der ältesten Rekorde der Bundesliga zu brechen.

Was wir sehen, ist ein Fussballer in der Form seines Lebens. Eigentlich ist es unglaublich, über eine ganze Saison hinweg mehr Tore zu schiessen, als Spiele zu spielen. 39 Ligatore hat der Pole schon erzielt, die 34. und letzte Runde ist noch nicht absolviert, und gelingt ihm in den zwei Partien bis dahin noch der eine Treffer, so egalisiert er einen uralten deutschen Rekord – europaweit ist er damit in bester Gesellschaft.