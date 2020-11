Untersuchungsbericht der ETH – Wie ein Professor bei seinen Doktoranden abkupferte Trotz grober Verfehlungen bleibt ein ETH-Professor im Amt. Nun sprechen Doktoranden und kritisieren das «zu milde Urteil» der Hochschule. Martin Sturzenegger

Wer zitiert wird, wird wahrgenommen: Hauptgebäude der ETH in Zürich. Foto: Keystone

So hatte sich Yumi Park (Name geändert) ihren Abgang bei der ETH nicht vorgestellt. Die Maschinenbau-Doktorandin setzte 2016 ihren Namen unter eine Verzichtserklärung, die ihr einen erheblichen Nachteil erbrachte: Sie trat die Rechte an den Ergebnissen ihrer eigenen Dissertation ab.

Als im Jahr darauf die Ergebnisse ihrer Arbeit in einer renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift erschienen, enthielt der Artikel zwar ihr Wissen, jedoch nicht ihren Namen als Autorin. Sie wurde auch nicht zitiert, sondern nur am Ende der Arbeit verdankt. Erstautor war ihr Doktorvater, der ihr einige Monate zuvor die Verzichtserklärung vorgelegt hatte.