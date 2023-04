Gastrokritik Schwanen Allenlüften – Wie ein Phönix aus der Asche Fast zehn Jahre gab es in Allenlüften kein Restaurant mehr. Nun hat eine junge Crew den Neuanfang im altehrwürdigen Schwanen gewagt – und überzeugt. Anna Tschannen

Hackbraten nach Grossmutters Art mit Polenta – das Gericht hält, was es verspricht. Bilder: ats

Wohl niemand hätte darauf gewettet, dass im Schwanen jemals wieder Leute bewirtet würden. Vor neun Jahren schloss das Traditionshaus in Allenlüften (Gemeinde Mühleberg) an der alten Strasse zwischen Bern und der Westschweiz. Nach mehr als 200 Jahren gab die Besitzerfamilie Scherler in der siebten Generation auf.