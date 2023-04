Extrawurst für reiche Ausländer – Wie ein omanischer Zentral­banker Gstaader Immobilien­mogul wurde Mohammed Saud Bahwan besitzt in Gstaad fünf Chalets, zwei Wohnungen, fünfzehn Parkplätze und ein Grundstück – trotz Lex Koller. Wie ist das möglich? Quentin Schlapbach

Prachtsimmobilie Nr. 1: 2073 Quadratmeter Grundstück, 303 Quadratmeter Gebäudefläche, erworben im Jahr 2017. Fotos: Adrian Moser

Sobald die Osterferien vorbei sind, übernehmen in Gstaad die Handwerker. Bis zur Rückkehr der Schönen und Reichen Anfang Sommer unterzieht sich der Berner Nobelkurort jeweils einer Art Generalrevision. Überall wird an diesem Apriltag gehämmert, gezimmert, geackert und gebaut – insbesondere rund um die Prachtsanwesen am Gstaader Oberbort.