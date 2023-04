Armut in Bern – Wie ein Obdachloser es schaffte, sich ein neues Leben aufzubauen In der Stadt Bern gibt es immer mehr Obdachlose. Darunter sind auch viele Schweizer Männer. Der Weg zurück in die Normalität ist mit Hindernissen verbunden. Rahel Guggisberg

Christian S. hat lange als Obdachloser auf der Strasse gelebt. Nun hat er den Ausstieg aus der Obdachlosigkeit geschafft. Foto: Beat Mathys

Obdachlose übernachten oft unter prekären Bedingungen. Sie nutzen Kartonschachteln als Matratzen und alte Kleider als Decken und Kissen. Und sie ernähren sich von Weggeworfenem. In Bern leben immer mehr Menschen auf der Strasse. In den vergangenen Wochen vermehrt auch Personen aus dem Ausland, die in der Innenstadt in Hauseingängen übernachten. Dabei handelt es sich grösstenteils um Roma aus Osteuropa, die zum Betteln in die Schweiz kommen.