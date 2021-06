Tragische Familiengeschichte – Wie ein Mann im eigenen Heim Feuer legte Ein 48-Jähriger hat im Rausch mit dem Feuer gespielt. Dank der schnellen Reaktion seiner Brüder konnte Schlimmeres verhindert werden. Regina Schneeberger

Hatte der Beschuldigte einen Filmriss, als er den Brand legte? Symbolbild: Getty Images

Es war ein Abend im Frühling 2019, der Familienvater spielte mit seinen Kindern in der Wohnung, die Kleinen waren bereits im Pyjama. Plötzlich stellte der Vater fest: Es riecht nach Rauch. Er ging zur Wohnung raus, die Treppe runter, der Rauch wurde immer dichter. Im Erdgeschoss stiess er auf die Ursache – eine Kiste voller Bastel- und Dekorationsartikel stand in Flammen. Er habe dann laut gerufen: «Es brennt!» So berichtet es der Mann vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Er wird als Zeuge einvernommen.

Mutter und Bruder des Zeugen, die im selben Mehrfamilienhaus in einem Emmentaler Dorf wohnen, kamen herbeigerannt. Die beiden Brüder reagierten schnell, brachten die Kiste ins Freie und die weiteren Familienmitglieder in Sicherheit. Noch war der Brand aber nicht gelöscht. Auch im Keller loderten Flammen. Die Brandherde befanden sich bei Papiertaschen im Hobbyraum und einem Holzmöbeli in der Waschküche, wie sich später herausstellen sollte. Während der eine Bruder die Scheibe beim Kellerfenster von aussen einschlug, damit der Rauch abziehen konnte, griff der andere zum Feuerlöscher. «Wir hatten Angst, dass die Flammen auf den Heizungskeller übergreifen könnten», so der Zeuge. Doch sie konnten Schlimmeres verhindern. Der Brand war gelöscht, noch bevor die Feuerwehr eintraf.