Der Nike-Swoosh wird 50 – Wie ein Logo zum Symbol und Milliardenbusiness wurde Eine Studentin entwarf es einst für 35 Dollar, heute ist es das berühmteste Logo der Welt. Der US-Konzern hat damit einen Trend gesetzt: weniger ist mehr. Samuel Waldis

Das Logo von Nike ist 50 Jahre alt. Es ist eines der bekanntesten Designs überhaupt. Seit den 90ern kommt es ohne Schriftzug aus. Foto: Chris O’Meara (Keystone)

Gucci, Adidas, Louis Vuitton. Die Welt ist voller Logos. Und das bekannteste von allen ist das von Nike.

Auf rund 35 Milliarden Dollar wird die US-Marke geschätzt. Sie ist damit nicht nur die bekannteste, sondern auch die wertvollste weltweit. Gerade das Logo von Nike ist so berühmt, dass es einen eigenen Namen trägt: Swoosh, englisch für «rauschen» oder «brausen».

Vor exakt 50 Jahren, am 30. Mai 1971, wurde aus Blue Ribbon Sports die Firma Nike. Zu dieser Zeit studierte die 28-jährige Carolyn Davidson an der Portland State University. Sie brauchte Geld für einen Kurs in Ölmalerei. Deswegen bot ihr Phil Knight, der Co-Gründer von Nike und Dozent an der Hochschule, einen Job an. Davidson sollte ein Logo für die Turnschuhe seiner Firma schaffen.