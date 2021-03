Die Mühle wird 200-jährig – Wie ein Kulturzentrum seinen Platz im Emmental fand Als eine fremde Frau 1972 die Mühle am Dorfrand von Lützelflüh kaufte, war man skeptisch. Heute ist der Kulturbetrieb, den sie dort aufbaute, ein fester Bestandteil der Gemeinde. Pia Scheidegger

Die Mühle und das dazugehörige Stöckli im Jahr 1974. Dazwischen befindet sich ein Barockgarten. Foto: Archivbild/PD

Die Kulturmühle passte lange nicht ins Emmental. Zu fremd, zu alternativ war sie für die Gemeinde Lützelflüh. Das Dorf war skeptisch gegenüber Jolanda Rodio, die aus Dänemark in die Schweiz kam, 1972 die alte Mühle kaufte und sie in ein kulturelles Zentrum umwandelte. In einem Gemeindebüchlein, das mehr als 10 Jahre nach der Gründung herausgegeben wurde, steht: «So braucht es noch viel Geduld und guten Willen, bis die Arbeit der Kulturmühle in unserer Gemeinde akzeptiert wird.»

Die Leute aus dem Dorf kannten das Haus – das heuer 200-jährig wird – über Generationen hinweg als Mühle. Rodio gab dem Gebäude einen neuen Zweck. Aber auch als die Ausstellungen ihres Kulturbetriebs bereits bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt waren, gingen die Einheimischen noch lieber an Kirchenkonzerte, ans Sommernachtsfest oder nahmen am jährlichen Grümpelturnier teil. Denn diese Anlässe waren Teil einer Kulturwelt, die ihnen vertraut war.