Party endet mit Faustschlag – Wie ein kleines «Spässchen» eskalierte Eine falsche Geste kann schnell zu wüsten Verletzungen führen: Das zeigt der Vorfall, der sich vor gut zweieinhalb Jahren an einem Fest in Hasle ereignete.

Hier die Gewerbehalle «Dicki» in Hasle an einem anderen Anlass. Archivfoto/Facebook

Musik dröhnte, Strobolicht blitzte durch die Halle «Dicki» in Hasle. Über tausend Gäste feierten in jener Novembernacht 2018, als die Frauen der Eishockeymannschaft Brandis Ladies zum traditionellen «Bar Fescht» luden. Auch der damals gerade volljährige Matteo F. (Name geändert) trank und tanzte mit seinen Kollegen durch die Nacht.

Aggressive Stimmung

Ein junger Mann, nennen wir ihn Stefan B., bestellte nach Mitternacht Shots und Biere an der Bar. Das sah Matteo F. und erlaubte sich ein «Spässchen». Er streckte seine Hand in Richtung der Getränke aus.

Davon fühlte sich Stefan B. provoziert. Er ging auf Matteo F. zu. Und er packte ihn am Pulli, wie es in der Anklageschrift heisst. Es kam zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Partygängern, und Drohungen wurden ausgesprochen. Es gab ein Gerangel, in dem auch Kollegen von Matteo F. mutmasslich angegangen wurden.

«Chillt mal», sagte einer der Kollegen, heisst es in der Anklageschrift weiter. Als Matteo F. und seine Kollegen gehen wollten, schüttete Stefan B. ihm sein Bier an.

Schlag aufs Auge

Schliesslich schlug Lukas J., ein Kollege von Stefan B., unerwartet und heftig mit der Faust zu. Er traf dabei das rechte Auge von Matteo F. Mehrere Knochenbrüche, unter anderem ein Bruch im Bereich der Augenhöhle, und eine krumme Nase waren die Folgen des Schlags.

Das mutmassliche Opfer wurde noch in derselben Nacht ins Spital gebracht und dort behandelt. Später wurde der Mann aus dem Emmental einer Operation unterzogen. Nun beschäftigt sich das Regionalgericht Emmental-Oberaargau mit dem Fall. Bei der Einvernahme sagt der 21-jährige Matteo F. vor dem Regionalgericht: «Ich habe noch immer Schmerzen.» Beispielsweise wenn er den Kopf nach vorn neige, verspüre er einen stechenden Schmerz im Auge.

Musste Hobby aufgeben

Auch das Gefühl in der rechten Gesichtshälfte sei beeinträchtigt, sagt Matteo F. leise. Er könne aber wieder normal arbeiten. Als die Richterin ihn zu den Geschehnissen an der besagten Party befragt, ist er wortkarg. Sein Hobby, in einem Verein Posaune zu spielen, musste er aufgeben. Die Vibrationen der Klänge taten weh.

«Können Sie sich noch an die Nacht erinnern?», fragt die Gerichtspräsidentin. «Ich habe versucht, die Erinnerungen zu verdrängen», so Matteo F. Das scheint ihm gelungen zu sein, den Abend schildert er nur noch in groben Zügen.

Schummrige Bilder

Auch der mutmassliche Täter, Lukas J., hat nur noch schummrige Bilder von der Partynacht im Kopf. Er habe einige Biere und Wodka getrunken. «Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zuschlug», so der 24-Jährige aus dem Emmental. Trotzdem schäme er sich für die Tat. Am Tag nach dem «Bar Fescht» schmerzte seine Hand, und der Fall war klar. Auf den Zeugenaufruf meldete er sich nicht. «Ich hatte Angst vor den Konsequenzen.»

Durch die Befragungen der Polizei, später durch die der Staatsanwaltschaft, wurden Lukas J. und Stefan B. ermittelt. Vor der Staatsanwaltschaft gestand Lukas J. seine Tat sofort. Obwohl sich die Zeugenaussagen teils widersprechen und Details unklar sind, kann der Tathergang ungefähr rekonstruiert werden.

Grundlos aufs Auge gezielt?

Im Dunkeln bleibt aber der genaue Grund, warum Lukas B. zuschlug. Er habe zum damaligen Zeitpunkt starke Rückenprobleme gehabt, seinen Job und seine Freundin verloren, sagt er. Ihm sei es nicht gut gegangen, und er sei «dünnhäutig» gewesen.

Die Staatsanwältin erklärt seine Beweggründe zur schweren Körperverletzung als «unverständlich». Sie plädiert für eine bedingte Freiheitsstrafe von achteinhalb Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren und eine Geldstrafe von 3000 Franken.

Ihren Antrag begründet sie unter anderem damit, dass sie die Aufrichtigkeit von Lukas B. anzweifle. Beispielsweise kümmerte er sich nach seiner mutmasslichen Tat nicht um das Opfer und wollte sich bei einer Bekannten ein Alibi verschaffen. Auch wenn er angetrunken war, sei der Partygänger nicht betrunken gewesen. Somit sei es fraglich, ob er sich nicht an den Schlag erinnern könne und sich der Auswirkungen so nicht bewusst gewesen sei, wie er es selbst in der Verhandlung schilderte.

Stefan B., der zweite Beschuldigte, sei mit einer Geldstrafe von 55 Tagessätzen zu 120 Franken zu bestrafen; wenn er sich innerhalb von zwei Jahren nichts zuschulden lassen kommt, muss er diese nicht bezahlen. Aufkommen muss er jedoch für eine Busse von 600 Franken.

Plädieren für Freispruch

Der Verteidiger von Lukas B. plädiert für einen Freispruch. Es handle sich bei dem einen Schlag nicht um eine schwere Körperverletzung. Das Opfer sei nicht entstellt und trage keine schweren Langzeitfolgen davon. Zudem hat Lukas B. an das Opfer bereits 15’000 Franken bezahlt, davon eine Genugtuungssumme von 8000 Franken.

Ebenfalls einen Freispruch fordert die Anwältin von Stefan B., unter anderem weil unklar sei, ob er das Opfer und weitere Kollegen verbal oder physisch angegriffen habe.

Das Urteil wird am Mittwoch verkündet.

