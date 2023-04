Gewerbeausstellung Därstetten – Wie ein Klassentreffen mit Lehrstellenbörse Am kommenden Wochenende lädt das heimische Gewerbe nach fünf Jahren wieder zur Gewerbeschau ein. Die hat Dorffestcharakter – und soll noch ein anderes Problem lösen. Claudius Jezella

Michael Bieri (links) und Präsident Thomas Gafner laden im Namen des Organisationskomitees zur Gewerbeausstellung in Därstetten ein. Foto: Claudius Jezella

Wenn sich am Freitag um 18 Uhr die Türen auf dem Schulhausareal öffnen, wird es natürlich darum gehen, dass das heimische Gewerbe eine Plattform erhält. Es ist schliesslich Gewerbeausstellung, und da will man zeigen, was man hat, was man kann, und man will verkaufen. Aber das wäre zu kurz gegriffen. Die dreitägige Gewerbeschau in Därstetten bedient noch ganz andere Bedürfnisse jenseits von Traktoren, Dachsanierungen und neuen Fliesen.