Feuerweiher im Emmental – Wie ein Hilfsmittel zur Last wurde Viele Gemeinden finden keinen Nutzen mehr für ihre Feuerweiher. Ein Feuerwehrkommandant erzählt, warum das so ist und was mit den teils historischen Wasserspeichern heute passiert. Pia Scheidegger

Pool oder Teich? Nein, ein Feuerweiher vor einem Bauernhaus in Langnau. Foto: Hans Wüthrich

Sie sehen aus wie eine Mischung zwischen einem Biotop und einem Pool, sind meist umzäunt und haben eigentlich keinen Nutzen mehr: die Feuerweiher. Trotzdem gibt es sie noch in vielen Gemeinden, auch im Emmental. Bis vor einigen Jahren war die Feuerwehr auf die zusätzlichen Wasserspeicher angewiesen, vor allem an abgelegenen Orten. Denn: Brach ein Feuer aus, konnten Löschfahrzeuge aus ihnen Wasser speisen. Doch heute ist das anders, heute sind die teils über 100-jährigen Weiher der Feuerwehr keine Hilfe mehr. «Im Gegenteil», sagt Feuerwehrkommandant Heinrich Grossenbacher. «Sie sind für uns zur Last geworden.»