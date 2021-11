Kolumne «Das Wundern von Bern» – Wie ein Herr im Zug der Corona-Gereiztheit trotzte Corona spalte die Gesellschaft, heisst es oft. Ein gesprächiger Sitznachbar wirkt da Wunder – selbst wenn er einen sexistischen Witz erzählt. Lena Rittmeyer

Ein Gespräch mit der Sitznachbarin? Eher selten in Schweizer Zügen. Foto: Urs Jaudas

Man fragt sich in diesen Tagen ja öfters, was dieses Virus nur mit uns gemacht hat. Die Gesellschaft sei gespalten, heisst es allenthalben. Und die Leute redeten nur noch miteinander, um andere auf ihren verrutschten Mund-Nasen-Schutz hinzuweisen – ansonsten soll Gefühlskälte herrschen. Nun, was für einen Teil der Bevölkerung gelten mag, traf in keinster Weise auf den älteren Herrn zu, der sich kürzlich im Zug neben mich setzte.

«Das ist aber nett», sagte er und drückte sich an mir vorbei Richtung Fensterplatz. «Sie haben extra für mich reserviert.» Beschämt nahm ich meinen Rucksack vom Sitz (den ich dort übrigens immer nur so lange deponiere, wie es genügend Platz im restlichen Zug hat. Wirklich!). Und ahnte schon bange, dass mir das Schicksal einen Sitznachbar der gesprächigen Sorte beschert hatte.