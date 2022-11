Eishockeyspieler Tyler Moy – Erst mit 19 entdeckte er die Schweiz, jetzt vertritt er sie stolz Wegen der Liebe wanderte seine Mutter einst nach Kalifornien aus, nun macht Tyler Moy in seiner zweiten Heimat eine schöne Eishockey-Karriere. Nur eines bereut er. Simon Graf

Angetan von der Idylle am Obersee: Tyler Moy spielt in Rapperswil-Jona so gut wie noch nie. Foto: Sven Thomann (Freshfocus)

Die Schweiz war für Tyler Moy lange nicht viel mehr als ein Gedanke. Ein fernes Land, in dem seine Mutter Susanna aufgewachsen war. Vor über 30 Jahren war sie aus dem luzernischen Nebikon zu einem zehnwöchigen Sprachaufenthalt in San Diego aufgebrochen, dort fand sie in Randy die Liebe ihres Lebens und liess sich danach in Kalifornien nieder. «Sie verliebte sich in die Stadt und in meinen Dad», sagt Moy und lächelt. «Gute Gründe, um zu bleiben.»