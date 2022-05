Um eine Million Euro betrogen? – Wie ein Finanzexperte Unmengen Geld an seine Geliebte verlor Sie soll ihm schwere Krankheiten vorgetäuscht und ein Kind untergeschoben haben. Nun beschäftigt sich das Regionalgericht in Burgdorf mit dem Fall. Regina Schneeberger

Einst war sie Prostituierte und er ihr Kunde. Dann wurden sie ein Liebespaar. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Fast täglich schrieb sie ihm Textnachrichten. «Hallo Liebling…», so fingen die Nachrichten jeweils an. Was folgte, war weniger lieblich, vielmehr besorgniserregend. Sie sei im Spital, der Doktor sage, sie spiele mit ihrem Leben, der Tumor sei wieder um drei Zentimeter gewachsen.

Ihre Kreditkartenabrechnungen aber zeichneten ein anderes Bild: Sightseeing in Dubai, Shopping in Biel, Ferien in der Türkei. Zwar war auch ein medizinischer Eingriff darunter, allerdings ein weniger lebensnotwendiger: eine Brustvergrösserung in Tschechien.