Wegen Brandstiftung verurteilt – Wie ein Feuerspucker die Kontrolle über das Spiel mit den Flammen verlor

In Kirchberg und in Röthenbach bei Herzogenbuchsee zündete ein junger Mann zwei Wohnhäuser an. Er, der einst als Feuerkünstler auftrat, muss 5 Jahre in Haft.