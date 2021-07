Abrechnung in Trubschachen – Wie ein Fest, das nicht stattfand, Gewinn erzielt Das Emmentalische Schwingfest 2020 drohte zum finanziellen Desaster zu werden, als es wegen Corona abgesagt werden musste. Aber es ist ganz anders gekommen. Susanne Graf

Alles war vorbereitet für den Grossanlass, auch diese Treichel. Foto: pd

«Das Wetter hätte gepasst», schreibt das Organisationskomitee in einer Mitteilung. Doch ein kleines Virus verhinderte das Emmentalische Schwingfest vom 10. Mai 2020 in Trubschachen. Auch der Nachwuchsschwingertag sowie das Oberemmentalische Jodlertreffen, die am gleichen Wochenende in Trubschachen stattgefunden hätten, mussten abgesagt werden.

Weder das OK noch der Schwingerverband hatten damals Erfahrungen mit einer Pandemie. «Entsprechend gross war auch die Angst vor einem finanziellen Schaden», steht in der Mitteilung. Denn für die umfangreichen Vorarbeiten des Grossanlasses seien zu diesem Zeitpunkt bereits «mehrere Zehntausend Franken ausgegeben worden».