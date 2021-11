Neuerscheinung aus Huttwil – Wie ein Ehepaar sich in den Kriegsjahren 1942/43 fand Im Chronos-Verlag erscheint ein Band mit Briefen aus dem Nachlass der Hafnerfamilie Huber. Es sind Zeitdokumente, die beinahe entsorgt worden wären. Jürg Rettenmund

Bertha Zehnder und Hans Huber am Tag ihrer Verlobung. Fotos: PD

Mehrmals sei sie beim Entrümpeln auf die alten Briefe, Karten und Fotos gestossen, sagt die heute in Langenthal wohnhafte Huttwilerin Erika Huber. Und sei kurz davor gewesen, diese ungesehen zu entsorgen. Doch dann habe sie stundenlang darin verweilt, und sie «entpuppten sich als wahre Zeitdokumente».

Jetzt, wo die Briefe dank der Transkription von Erika Huber zwischen zwei Buchdeckeln vorliegen, kann man ihr nur zustimmen.

Ihre Bedeutung unterstreicht die Tatsache, dass das Buch im renommierten Chronos-Verlag erscheint und vom Museum für Kommunikation in Bern in seine Schriftenreihe aufgenommen wurde. Dort wurden auch die Briefe der Ursenbacherin Regina Leuenberger-Sommer (1848–1921) an ihre Kinder veröffentlicht.