Schwingfest in Frauenkappelen – Wie ein Dorf grosse Feste auf die Beine stellt Die Gemeinde im Westen der Stadt hat Erfahrung mit Grossanlässen. Dieses Vorwissen hilft, wenn es um Bewilligungen und Auflagen geht. Hans Ulrich Schaad

Ramona Hämmerli und Fabian Hostettler blicken dem Grossanlass optimistisch entgegen. Fotos: Adrian Moser

Die Vorbereitungen für das Mittelländische Schwingfest in Frauenkappelen sind in der letzten Phase. Die fünf Sägemehlringe sind fein säuberlich ausgelegt in der Arena. Auf den vier Tribünen werden die letzten Stühle aufgestellt. Am Samstag werden hier die Bösen zusammengreifen und um Siegermuni Chäppu kämpfen. Bereits am Donnerstag und Freitag werden über 400 Jungschwinger am Bernisch Kantonalen Nachwuchsschwingertag und Mittelländischen Jungschwingertag ihr Können zeigen. Am Mittwochabend startet der Festbetrieb.