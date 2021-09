Schlapper Schweizer WM-Pilot – «Wie ein Burn-out des Körpers» Jeremy Seewer lag manche Tage nur im Bett, saft- und kraftlos. Der beste Motocrossfahrer der Schweiz litt ein Jahr lang – nicht nur an Corona und dem Pfeiffer’schen Drüsenfieber. René Hauri

Manchmal kraft- und antriebslos und keine Ahnung, weshalb: Motocrosspilot Jeremy Seewer. Foto: Yamaha

Er wollte um den Weltmeistertitel kämpfen. Nun ist Jeremy Seewer nur schon froh, dass er überhaupt auf seinem Motorrad sitzen und Rennen bestreiten kann.

Es gab Tage in diesem Sommer, da lag der beste Schweizer Motocrossfahrer nur herum, «ohne Motivation, ich schlief fast den ganzen Tag, war todkaputt – und am Abend bereits wieder so müde, dass ich früh ins Bett ging und bis um neun Uhr morgens schlief». Er, der durchtrainierte Spitzensportler, in den letzten zwei Jahren der zweitbeste Pilot der Welt in der höchsten WM-Klasse MXGP: saft- und kraftlos. «Ich wurde nicht gleich depressiv, aber es war mental schon sehr belastend», sagt der 27-Jährige nun. Vor allem weil keiner wusste, woran er leidet.