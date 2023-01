Verstecktes Panzer-Lager der Armee – Wie ein Brigadier Ueli Maurer abhielt, fast 100 Leopard-Panzer zu verscherbeln Die Schweiz debattiert wegen des Ukraine-Kriegs über die Verwendung ihrer eingemotteten Leopard-Panzer. Dass es diese noch gibt, liegt an einem aufmüpfigen Offizier. Beni Gafner

Geheime Panzergarage. Hier lagern Leopard-2-Panzer, die vor etwa acht Jahren hätten verkauft werden sollen. «Für etwas mehr als den Alteisenwert», wie der damalige Verteidigungsminister sagte. Foto: Yves Bachmann

Über Leopard-Panzer diskutiert derzeit ganz Europa: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach langem Zögern entschieden, die ukrainische Armee mit Leoparden zu beliefern, damit sie sich besser gegen die russischen Aggressoren verteidigen kann. Über Panzer des Typs Leopard 2 verfügt auch die Schweiz. 134 davon wurden 2006 modernisiert und sind funktionstüchtig. Zusätzlich jedoch lagern 96 stillgelegte Panzer desselben Typs irgendwo in der Schweiz. Was mit ihnen geschehen soll, darüber wird in der Politik derzeit eifrig debattiert.