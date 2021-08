125 Jahre Strom in Thun – Wie ein Bierbrauer den Strom nach Thun brachte Ein Brauer gehörte zu den Promotoren, und das Technikverständnis der Hausfrauen wurde angezweifelt. Ein Blick in die Geschichte von 125 Jahren Strom in Thun. Godi Huber

Am 26. August 1896 wurde das erste Thuner Elektrizitätswerk eröffnet. Foto: Stadtarchiv Thun

Es war einmal eine kleine Stadt am unteren Ende eines Sees. Im Mittelalter und in der früheren Neuzeit waren die Nächte in den Gassen stockfinster. Schummriges Licht begann sich auszubreiten, als die Menschen um das Jahr 1800 Öllaternen über den Plätzen aufhängten. Erstmals hell wurde es mit der Installation von Gaslampen: Die Bürgerinnen und Bürger verweilten nun auch abends in den Gassen.

Doch die Zukunft gehörte einer anderen Energieform. Die lokalen Zeitungen informierten über den Siegeszug der elektrischen Beleuchtung draussen in der Welt. Ab 1881 konnten die Menschen das elektrische Licht selbst erleben: Erste mobile elektrische Lichtanlagen kamen zum Einsatz. Die Elektrizität war in Thun angekommen!