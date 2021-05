Trickbetrüger in Untersuchungshaft – Wie ein Bauer übertölpelt wurde Ein Mann, seine Mutter und seine Ex-Partnerin haben fiese Taktiken angewandt, um sich an der Gutmütigkeit alleinstehender Männer zu bereichern. Susanne Graf

Irgendwo im Gebiet Emmental/Oberaargau fand ein Bauer (Symbolbild) nicht die Unterstützung, nach der er gesucht hatte. Foto: Getty Images/Cultura RF

Der Bauer lebte allein. Die Arbeit auf seinem kleinen Hof wurde ihm langsam zu viel. Zudem trug er sich mit dem Gedanken an eine Nachfolgeregelung. Also suchte er mit einer Kleinanzeige in der «Tierwelt» jemanden, der ihn auf dem Betrieb unterstützen und diesen später übernehmen würde.

So kam es, dass der Bauer aus der Region Emmental/Oberaargau im April 2020 mit drei Personen Bekanntschaft machte, die vorgaben, seinen Wünschen zu entsprechen. Aber sie hatten Ungutes im Sinn, wie einem Entscheid des Berner Obergerichts zu entnehmen ist.

Aufgekreuzt war eine Mutter mit ihrem Sohn und dessen damaliger Lebenspartnerin. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. Mutter und Sohn stehen zudem im Verdacht, mehrmals betrogen zu haben.