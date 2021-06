Leserreaktionen zur EM-Niederlage – «Wie ein Autorennen zwischen einem Ferrari und einem Mehrzweck-Transporter» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Niederlage der Schweizer Fussballnationalmannschaft gegen Italien.

Grosse Enttäuschung in Rom: Kapitän Granit Xhaka kann nach dem 3:0 nicht mehr hinschauen. Foto: Keystone

Zu «Eine italienische Lehrstunde für die Schweiz»

Ich bin fertig mit diesem «Team». Ach, wie vermisse ich die Zeit mit Valon Behrami und Stephan Lichtsteiner – Kämpfer vor dem Herrn. Aber solche Identifikationsfiguren sucht man heute vergebens. Einige Spieler reichen nicht mehr, aber Trainer Vladimir Petković will dies nicht sehen. Ich habe gewisse Lichtblicke, wenn ich beispielsweise an Fabian Rieder, Silvan Hefti oder Ruben Vargas denke, aber dazu müsste der Trainer weg. Onlinekommentar von James Vonlanthen

Schade. Eigentlich bin ich ein Fussballfan, aber warum zeigen unsere Nati-Spieler kein Herzblut? Schon bei der Hymne stehen sie da wie Mehlsäcke. Schämen sie sich für die Schweiz? Martin Moser, Herbligen

Ich finde die vielen negativen Kritiken über das Länderspiel der Schweiz gegen Italien etwas extrem. Man muss doch auch Verständnis zeigen, denn wenn man sich viel bewegt, dann schwitzt man. Dadurch müsste ja geduscht werden, wobei die Gefahr lauert, dass die Haarfarbe weggewaschen wird. Mit dem Herumstehen auf dem Platz wird dieses Problem gut gelöst. Peter Zbinden, Liebefeld

Schweiz gegen Italien? Das ist doch etwa das gleiche wie ein Autorennen zwischen einem Ferrari und einem Mehrzweck-Transporter. Also bescheiden bleiben, sowohl bei den Erwartungen wie bei der Kritik. Onlinekommentar von Andreas Meier

Der Artikel ist schonungslos und deshalb genau richtig. Nur eines verstehe ich nicht und habe es schon gestern bei der Auswechslung nicht verstanden: Kevin Mbabu war doch der einzige Lichtblick im Schweizer Spiel, einer, der sich getraut hat, nach vorne zu spielen oder sogar mal das 1:1 zu suchen. Wenn etwas nach vorne lief, dann doch über die rechte Seite. Ich war fassungslos, als er ausgewechselt wurde. Onlinekommentar von Kristine Kohler

Zu «8000 Fahrten sind umweltverträglich»

Das Westside ist mit der Autobahn A1 bestens erschlossen. Warum also das Getue um 8000 Fahrten. Der Verkehrs-Club Schweiz (VCS) hat in der Tat den Stadt-Land-Graben noch nicht gesehen. Die Landbevölkerung wird einmal mehr durch ihn schikaniert. Wie lange geht das noch gut? Der VCS gehört nun einmal dazu und gibt vielen Leuten eine Stimme, aber liegt er immer richtig? Das Westside mit dem guten Anschluss an das Autobahnnetz hat es nicht verdient, vom VCS in die Zange genommen zu werden. Franz Schüpbach, Liebefeld

Das Westside ist wegen der kurzen Distanz von Bern für den motorisierten Individualverkehr gut gelegen. Deshalb macht die Parkplatzbeschränkung auch ökologisch wenig Sinn. Alternativen wären das Shoppyland hinter dem Grauholz oder die noch viel weiter entfernte Einkaufsmeile in Lyssach. Onlinekommentar von Daniel H. Droz

Zu «Credit Suisse setzt sich gegen Klimaaktivisten durch»

Man kann die Klimaerhitzung mit einem weit verzweigten Zündschnursystem vergleichen, das schon heute zu Bränden, Hitze, Dürre, Durst, Leiden und Tod führt. Gemäss «Zeit Online» sterben deshalb 315’000 Menschen pro Jahr, das sind 36 Todesopfer pro Stunde, was auch gemäss der Definition des Bundesgerichts einen «rechtfertigenden Notstand» darstellt. In einer derart gefährlichen Notstandssituation ist es zweifellos erlaubt, friedlich ein fremdes Grundstück zu betreten, um zu warnen oder einen Brand zu löschen. Auch das bundesgerichtliche Argument, nur die Rettung von Einzelpersonen oder -objekten könne einen Notstand rechtfertigen, ist unverständlich. Nach dieser Logik dürfte man «Hausfrieden brechen», um eine Einzelperson aus einem brennenden Haus zu retten. Es wäre aber nicht erlaubt, fremdes Eigentum zu betreten, zu alarmieren und Schwelbrände zu löschen mit dem Ziel, die Hausgemeinschaft zu retten. Ueli Hagnauer, Steffisburg

Zu Drama um Christian Eriksen: «Danke an alle, ich werde nicht aufgeben»

Ich bin ja kein Fussballfan, doch dieser Artikel hat meine Aufmerksamkeit geweckt und hat mich mit der ganzen Mannschaft mitfühlen lassen. Besonders das Bild von dem erschütternden Moment, in dem sich die dänische Mannschaft um den zusammengebrochenen Kollegen Christian Eriksen versammelte, war sehr beeindruckend. Ihre Gesichter und Gesten zeigten die Angst und die Schreckensminuten. Sofort ist mir der Spieler mit der Nr. 9, der ganz aussen links stand, aufgefallen. Er hielt die Hände zum Gebet gefaltet. Ob Gott dieses erhört hat? Ich kann es mir gut vorstellen. Wie viele Menschen haben wohl auf diesen betenden Dänen geachtet und wurden davon nachdenklich? Ich hoffe sehr, dass Christian Eriksen sich gut erholt und bald wieder ganz gesund ist. Elisabeth Fuhrimann-Contesse, Steffisburg

