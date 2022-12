EU-Pässe für Saudis und Russen – Wie ein Anwalt aus Zürich zum grössten Passvermittler der Welt aufstieg Christian Kälin vermittelt Staatsbürgerschaften an Superreiche, die einen neuen Pass brauchen. Über ein fragwürdiges Business, das keine Grenzen kennt. Hannes Grassegger (Das Magazin)

Christian Kälin, fotografiert in Dubai, einem Geschäftssitz von Henley & Partners. Mit Passhandel habe seine Firma nichts zu tun, sagt er. Er ermögliche Staatsbürgerschaften durch Investitionen, also etwas völlig anderes. Foto: Natalie Naccache

In der Kellerbar

Den König der Pässe lernte ich auf einer Geburtstagsparty kennen. In einer Kellerbar in Klosters, kurz bevor der Ukraine-Krieg begann. Zwischen goldenen Heliumballons in Bitcoin-Logo-Form und dem Tresen bemerkte ich in den frühen Morgenstunden einen schlanken Herrn mit Jackett. Er hatte ein falkenartiges Gesicht, hellblaue Augen, die graublonden Locken zurückgekämmt. Im Gegensatz zu vielen anderen Gästen trug er keine teure Uhr. Wir kamen ins Gespräch.