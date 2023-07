Unterkunft mit 200 Plätzen – Wie ein 90-Seelen-Dorf mit seinen Asylsuchenden umgeht Kleiner Ort, viele Flüchtlinge – Sornetan und Wolfisberg befinden sich in der gleichen Situation. Ein Erfahrungsbericht aus dem Berner Jura. Stephan Künzi

Spontaner Schwatz auf der Strasse: Gemeindepräsident Willy Pasche unterhält sich mit einem Asylsuchenden der Unterkunft in Sornetan. Foto: Raphael Moser

«Venez tous, s’il vous plaît.» Die jungen Afrikaner, die schon länger unter einem Baum zusammensitzen und sich zu Musik aus dem Ghettoblaster die Zeit vertreiben, stehen auf und kommen auf die Strasse. Willy Pasche stellt ihnen die beiden Journalisten aus dem Unterland vor, bittet sie, doch kurz zu erzählen, wie es sich hier als Asylsuchender lebt. Hier oben in Sornetan, abgelegen auf knapp 900 Metern über Meer in der nördlichsten Ecke des Berner Jura.

Auf dem Weg durchs Dorf trifft Pasche später auf einen weiteren Flüchtling, spontan wechselt er auch mit ihm ein paar Worte. Dunkel ist der Teint seines Gesprächspartners und schneeweiss sein langes Gewand, wieder scheint es, als ob sich die Szenerie in Afrika abspielen würde – wenn da nicht die typischen Jurahäuser wären. Mit den bewaldeten Gebirgsketten im Hintergrund und den grünen Weiden dazwischen.

Zwei Dörfer, eine Debatte

Sornetan. Das ist ein Dorf mit rund 90 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Gemeinde Petit-Val, deren Präsident Pasche ist. Mitte Dezember hat der Kanton hier eine Asylunterkunft eröffnet. Im ehemaligen, seit bald drei Jahren geschlossenen Tagungszentrum der reformierten Landeskirche gehen nun Leute aus Burundi, aus weiteren Ländern Afrikas sowie aus dem Nahen und dem Mittleren Osten ein und aus. Theoretisch bietet das Gebäude Platz für bis zu 200 Personen.

Im kirchlichen Zentrum von einst wohnen jetzt Asylsuchende: Blick auf die Kollektivunterkunft von Sornetan. Foto: Raphael Moser

Bei Vollbelegung würden in Sornetan also mehr als doppelt so viele Asylsuchende wie Einheimische leben – ob das nicht zu viele sind? Die Frage erinnert an die emotionalen Diskussionen, die zurzeit rund 50 Autokilometer entfernt im Oberaargau geführt werden. Nach den Sommerferien will der Kanton auch im kleinen Wolfisberg ob Niederbipp eine grosse Asylunterkunft eröffnen, 120 Plätze sollen es werden bei 180 Einheimischen. «Unmöglich!», bekamen die Verantwortlichen zu hören, als sie vor Ort informierten.

Der Alltag wird es zeigen

Pasche kennt die Ängste, die sich in solchen abwehrenden Äusserungen Luft verschaffen. Als der Kanton im Dezember in Sornetan auftrat, tönte es nicht viel anders. Wie genau sich die Anwesenden damals zur geplanten Unterkunft und zu den Asylsuchenden geäussert haben, rekapituliert er nicht mehr im Detail. Er hält nur fest: Die meisten Voten hätten nicht der Realität entsprochen, seien der reinen Fantasie entsprungen. «Die Leute standen noch immer unter Schock.»

Gleichzeitig nimmt Pasche das Verhalten der Kantonsvertreter ein Stück weit in Schutz. Die Fragen der Bevölkerung hätten sich oft noch gar nicht beantworten lassen, streift er ein Thema, das auch im Oberaargau zu massiver Kritik geführt hat. Vieles kläre sich erst im gelebten Alltag. Und dieser sehe, so zieht er nach einem halben Jahr Bilanz, genau so aus wie vorher. «In Sornetan hat sich gar nichts verändert.»

Gratisbus für den Einkauf

Die Probleme, die es trotz allem gibt, will Pasche nicht kleinreden. Allem voran nennt er das, was Sornetan den Asylsuchenden bieten – oder eben besser: genau nicht bieten – kann. Das Dorf liegt noch abgeschiedener als Wolfisberg, verfügt wie das Dorf im Oberaargau weder über einen Laden noch über eine Schule noch über andere Treffpunkte. Anders als in Wolfisberg gibt es zwar eine Postautolinie in die nächsten grösseren Orte, doch der Fahrplan ist dünn. Wobei: «Ein Salat zum Beispiel würde, das Billett zum vollen Preis mit eingerechnet, ohnehin 15 Franken kosten. Das zahlt niemand.»

Worauf Pasche anspielt: Die Asylsuchenden kochen in der Unterkunft selber und müssen sich daher irgendwo mit Lebensmitteln eindecken. In der Regel machen sie dies im rund zehn Kilometer entfernten Reconvilier, und dorthin bietet der Kanton nun immer samstags eine Busverbindung an. Die Fahrten sind für alle gratis, auch für die Einheimischen.

Eine Schulklasse mehr

Heiss diskutiert wird in Wolfisberg weiter das Thema Schule. Immerhin ist es die erklärte Absicht des Kantons, die Kinder der Flüchtlinge so bald wie möglich zum Unterricht zu schicken. In Sornetan ist das ähnlich. Erst sechs, dann neun und vor den Ferien noch sieben Schülerinnen und Schüler aus der Unterkunft drückten im Nachbardorf Châtelat die Schulbank, «wir konnten eine neue Klasse eröffnen», so der Gemeindepräsident.

Und die Kosten, die den Behörden im Oberaargau derart auf dem Magen liegen? Dazu könne er noch keine verlässlichen Aussagen machen, erklärt Pasche. Aktuell gehe er davon aus, dass der Kanton den allergrössten Teil des zusätzlichen Aufwands übernehmen werde. «Das hat mir der Schulinspektor versichert» – wenn schon, fügt er an, bliebe an der Gemeinde höchstens ein Anteil von ein paar wenigen Prozenten hängen.

Die Verantwortung aller

Doch das steht für Pasche gar nicht so im Vordergrund. Weit mehr Gewicht legt er auf ein gutes Mit- und Nebeneinander von Asylsuchenden und Einheimischen. Wichtig ist ihm, den Flüchtlingen das Gefühl zu vermitteln, willkommen zu sein. Regelmässig tauscht er sich mit dem Betreuungspersonal aus, pflegt weiter Kontakte zu den Bewohnerinnen und Bewohnern selber. Aber: In diesen Gesprächen gehe es nie um das, was die Einzelnen in der Heimat und auf dem Weg in die Schweiz erlebt hätten, präzisiert er. Diese Themen lasse er bewusst aus.

Willkommen in Sornetan: Gemeindepräsident Willy Pasche ist es wichtig, den Asylsuchenden auf Augenhöhe und mit Respekt zu begegnen. Foto: Raphael Moser

Unvermittelt wird etwas von der Haltung spürbar, die Pasche im Asylwesen einnimmt. «Wir können die Augen vor den Problemen nicht verschliessen, alle müssen ihre Verantwortung übernehmen.» Für ihn in der Rolle als Gemeindepräsident heisst das, den Asylsuchenden auf Augenhöhe und mit Respekt zu begegnen. Und sich bewusst zu sein, dass sie so schnell, wie sie gekommen sind, wieder aus dem Dorf verschwinden können und er darauf keinen Einfluss hat.

Velo bleibt offen stehen

Ähnlich pragmatisch begegnet Pasche den Einheimischen. Es gebe zwar noch immer Leute, die nichts von den Asylsuchenden wissen wollten, stellt er fest, doch grundsätzlich sei es im Dorf ruhig. Gut, das eine oder andere Trottinett sei schon verschwunden und in der Unterkunft wieder aufgetaucht, weil die Flüchtlingskinder damit gespielt hätten. Im Gespräch habe sich die Sache aber klären lassen. «Ich jedenfalls», tritt er jetzt einer Angst entgegen, die in Wolfisberg genauso die Runde macht, «schliesse mein Velo weiterhin nicht ab.»

Pasche sagt offen, dass er zwar keiner Partei angehört, dem Gedankengut der SP aber näher steht als jenem der im ländlichen Umfeld verankerten SVP. Vielleicht, fährt er fort, sei das Zusammenleben verschiedener Kulturen im Dorf sogar einfacher, weil man sich nicht ausweichen könne und Rücksicht nehmen müsse. In der Stadt könne man einander viel besser aus dem Weg gehen, schliesst er, der als gebürtiger Welschbieler das urbane Leben nur zu gut kennt.

Selber gezogenes Gemüse

Bleibt die Frage, auch sie ein Thema in Wolfisberg, was die Asylsuchenden den ganzen Tag lang machen. Auf Initiative der Gemeinde hat eine 15-köpfige Gruppe diverse Aktivitäten ins Leben gerufen. Die Freiwilligen unterrichten die Flüchtlinge in Französisch oder Deutsch, beschäftigen sie im Nähatelier oder bieten während der rauen Wintermonate, wenn draussen kein Sport möglich ist, Lektionen in einer Turnhalle an. Dann und wann fallen auch Arbeiten für die Gemeinde an, auf den Wanderwegen und Picknickplätzen etwa oder beim Auf- und Abbau eines Festes. Der Asylstatus setzt dabei aber enge Grenzen.

Hier wächst Gemüse für die Asylsuchenden: Im eigenen Garten finden die Flüchtlinge Beschäftigung – und sparen erst noch Geld. Foto: Raphael Moser

Regelmässig probt zudem der gemischte Chor aus Einheimischen und Asylsuchenden, ein erster Auftritt ist an den Feierlichkeiten zum 1. August geplant. Beschäftigung bietet etwas abseits des Dorfes schliesslich der grosse Garten. Auf dem Stück Land, das ein Bauer gratis zur Verfügung stellt, ziehen die Flüchtlinge ihr eigenes Gemüse und sparen so noch Geld.

Die grosse Langeweile

200 Asylsuchende auf nur 90 Einheimische – das grosse Thema, das in Wolfisberg derart beschäftigt, hallt auch in Sornetan nach. Sogar der Gemeindepräsident gesteht ein, dass die Anzahl Plätze in der Unterkunft sehr hoch ist. Er sei deshalb beim Kanton vorstellig geworden und habe erreicht, dass bei 120 Flüchtlingen genug sei. Diese Zusicherung habe man ihm zwar nur mündlich gegeben, aber immerhin.

Die Gruppe unter dem Baum: Sie möchten richtig arbeiten können, sagen die fünf jungen Afrikaner. Foto: Raphael Moser

«Venez tous, s’il vous plaît», hat Pasche der Gruppe unter dem Baum zugerufen, und jetzt sind die jungen Männer da. Sie erzählen, dass sich ihr Alltag in der Tat mehr oder weniger darin erschöpft, zu schlafen, zu kochen und zu essen. Beklagen über die allgegenwärtige Langeweile an diesem abgelegenen Ort mögen sie sich aber nicht. Viel lieber blicken sie nach vorn, sagen, dass sie zur aktiven Generation gehörten und deshalb gerne richtig arbeiten würden. Ob ihr Wunsch irgendwann in Erfüllung geht?

Stephan Künzi ist Journalist und Redaktor und als solcher seit über dreissig Jahren im Kanton Bern unterwegs. Er schreibt über alles, was die Leserinnen und Leser im Alltag bewegt. Sein besonderes Interesse gilt dem öffentlichen Verkehr. Mehr Infos

