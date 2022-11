Strassenlampen im Kanton Bern – Wie dunkel wird der kommende Winter? Berner Gemeinden beleuchten ihre Strassen unterschiedlich hell. Nicht zuletzt, weil ihnen der Kanton noch keine Massnahmen vorschreibt. Pia Scheidegger

Die Emmentaler Gemeinde Trubschachen hat bereits 2016 ein fortschrittliches Beleuchtungssystem eingeführt. Foto: Thomas Peter

Lange hat keine Gemeinde im Kanton Bern so viel Strom bei der Strassenbeleuchtung gespart wie Trubschachen. Bereits 2016 führte die Emmentaler Gemeinde flächendeckend sogenannte intelligente LED-Leuchten ein. Diese funktionieren so: Im Normalzustand leuchten die Strassenlampen mit einer schwachen Leistung von zehn Prozent. Doch in den Lampen sind Wärmesensoren integriert, die erkennen, wenn sich ein Mensch oder ein Auto nähert. Ihre Leistung wird dann automatisch von zehn auf fünfzig Prozent erhöht.