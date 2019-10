Wie Dürrenmatt Bern brüskierte

Berns gute Gesellschaft zeigt sich im Berner Stadttheater. Der grosse Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt erhält an diesem 25. Oktober 1969 den erstmals verliehenen Berner Literaturpreis für sein bisheriges Schaffen, das weit über die Schweizer Grenzen im deutschsprachigen Raum bekannt ist; die Theaterstücke werden sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland gespielt.