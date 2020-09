Stop Isolation – Wie die zweite Demonstration die Polizei auf Trab hielt Die Berner Kantonspolizei hielt sich am Bundesplatz diskret zurück. Aber sie war am Dienstagnachmittag bei einer weiteren Kundgebung gefordert.

Die Polizei mit viel Präsenz, Wasserwerfer und Gummischrot beim Bollwerk. Foto: Beat Mathys

Um 14 Uhr versammelten sich auf der Schützenmatte mehrere hundert Personen, um an der «Schweizweiten Demo gegen Gewalt und Isolation in Lagern» zu demonstrieren. Gemäss einem Flugblatt wollten sich die Demonstranten gegen «Probleme mit dem Asylregime der Schweiz» wehren und forderten «Respekt gegenüber Leuten, die in der Schweiz Asyl beantragen». Die Kantonspolizei sperrte die Zugänge zur Hodlerstrasse und zum Bollwerk ab. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begaben sich deshalb via der Lorrainebrücke und dem Viktoriarain auf die Kornhausbrücke.