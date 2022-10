Fussballboom in Bern – Wie die Young Boys dem SCB schaden Das Wankdorf regelmässig ausverkauft, den Abo-Rekord im Blick: YB ist in. Und macht so dem SC Bern das Leben schwerer. Das war auch schon umgekehrt. Dominic Wuillemin

Dichtestress vor dem Wankdorf – das ist mittlerweile bei YB-Heimspielen nicht mehr unüblich. Foto: Raphael Moser

Der Boom hält an. Schon am Mittwoch können die Young Boys vermelden, dass es für die Partie am Sonntag gegen Basel keine Tickets mehr zu kaufen gibt. Von den ersten sieben Heimspielen werden drei ausverkauft sein. Der Zuschauerschnitt beläuft sich auf 28’582. YB liegt im Trend. Die letzte erfolglose Saison? Scheint das Publikum eher noch mobilisiert zu haben.