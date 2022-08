25 Jahre Jugendseite Pfeffer – Wie die Welt den «Pfeffer» bewegt hat Zwischen 1997 und heute hat sich die Welt grundlegend verändert. Grosse Ereignisse in nah und fern haben auch auf der Pfeffer-Seite gewirkt. Lara Siegenthaler , Anouk Hänni

Erschütternde Ereignisse wie die Terroranschläge in New York vom 11. September 2001 prägten auch das Schaffen der Jugendlichen, die für die Jugendseite Pfeffer im Thuner Tagblatt schreiben. Foto: Alexandre Fuchs/AFP

1997: «Titanic»

Der Eisberg lässt auch den Pfeffer nicht kalt: «Neuer Film Titanic» titelt das Team.

1999: Oklahoma Tornado Outbreak

Auch in Thun geht es wild oder stürmisch zu und her, der Pfeffer berichtet darüber: Drogenkonsum im Raum Thun und eine Messerstecherei in der Selve.

2001: Terroranschläge 9/11

Die islamische Welt wird vermehrt zum Thema mit 9/11 und einem Artikel über Muslime in der Schweiz.

2005: Qualifikation Champions League des FC Thun

Jugendliche kümmern sich um die Heimmannschaft und ihre Fans: Das Pfeffer-Team stellt jugendliche Helferinnen und Helfer des FC Thun vor.

2007: Das erste iPhone

Yekta Evren trotzt mit seinen Cartoon-Zeichnungen dem digitalen Aufschwung: Er erhält eine Plattform, um die Pfeffer-Beiträge mit handgezeichneten Cartoons zu schmücken.

2011: Die Katastrophe von Fukushima

«Jedes neue Atomkraftwerk ist eines zu viel» steht über dem Artikel über das AKW Mühleberg.

2012: Thun wird Teil des Moonliner-Netzes

Der Pfeffer wird 15 und kommt damit passend ins Alter des Ausgangs und des Nachtlebens.

2015: China hebt die Ein-Kind-Politik auf

Kinder rücken auch hierzulande in den Fokus: «Freiwillig für die Kinder: Freiwilligenarbeit (Blauring/FEG)» heisst eine der Pfeffer-Storys.

2016: «Mr. Mokka» Pädu Anliker stirbt

Der Tod von Thuns Ikone löst ein regelrechtes Thun- und Musik-Fieber aus: «So hört man heute Musik (Musik und Technik)» schreibt der Pfeffer, er stellt «Fünf typische Mühleplatz-Typen» vor. Oder die Gruppe «Du bisch vo Thun, wenn ...»

2018: Erstmals zwei Frauen im Bundesrat

Politik bewegt auch die Jugend: «Ihr habt zu viel Angst» heisst es über einem Artikel über Jugendpolitik, «Kinderfreundlich, bitte» über einem anderen.

2020: Pandemie

Corona infiziert auch den Pfeffer: Einmal im positiven Sinn mit «Highlights in einem Krisenjahr? Na klar!», einmal negativ: «Ihr hattet eure Jugend, doch was ist mit uns?» über Corona und junge Leute an der Wirtschaftsschule Thun.

2021: Abba-Comeback

Ob sich der Pfeffer von diesem Ereignis hat beeinflussen lassen, als er den Artikel «Z wie Zeit, die vieles verändert» über den Musikkonsum der Generation Z veröffentlicht?

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Lara Siegenthaler Lara Siegenthaler (21) studiert Französisch und Geografie. Ihre Hobbys sind Singen, Klavier, Natur, Kochen und Freunde. Illustration: Yekta Evren Anouk Hänni Anouk Hänni (14) aus Heiligenschwendi ist Schülerin. Ihre Hobbys sind Klettern, Bouldern, Zeichnen, Handball.

Fehler gefunden?Jetzt melden.