Jubiläum der MG Wengen – Wie die «weit und breit grösste Rottanne» die Musiker kleidet Vor 125 Jahren wurde die Musikgesellschaft Wengen gegründet. Eine Baumfällaktion ermöglichte einen wichtigen Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Samuel Günter

Der Gesamtchor am Kreismusiktag 1972 in Wengen. Damals feierte die MG Wengen das 75-Jahre-Jubiläum. Und auch zum 100. (1997) und aktuell zum 125. Geburtstag führt der Verein diesen Anlass durch. Foto: PD/Jubiläumsschrift «100 Jahre Musikgesellschaft Wengen 1897-1997»

«Da sich in Wengen kein musikalischer Verein befindet, hat sich die Musikgesellschaft zu einem solchen zusammengetan, um die Musik zu veredeln und das gesellschaftliche Leben zu prägen», so steht es in den 1923 niedergeschriebenen Statuten der Musikgesellschaft Wengen. Gegründet wurde sie aber schon 1897. Heuer feiert sie demnach ihr 125-Jahr-Jubiläum.