Gemeindeversammlung in Alchenstorf – Wie die Vögel vom höchsten Schweizer profitieren Andreas Aebi wurde von seiner Gemeinde mit einem besonderen Präsent geehrt: Mit einem grossen Vogelhotel, das dereinst im Dorf platziert und Schwalben anziehen soll. Susanne Graf

Thea Aebi ist die höchste Alchenstorferin, ihr Mann Andreas Aebi der höchste Schweizer. Und beide haben ein Herz für Vögel. Foto: Adrian Moser

Wenn schon der Bund wegen Corona keine Feier zu Ehren des neuen Nationalratspräsidenten durchführen konnte, wollten wenigstens die Alchenstorfer ihrer Freude Ausdruck geben. Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sollte der bekannte Bürger ein Präsent erhalten. Es war aber nicht die eben in ihrem Amt als Versammlungsleiterin wiedergewählte Thea Aebi, die ehrende Worte an den SVP-Politiker richtete. Als Ehefrau hat sie genügend andere Gelegenheiten dafür.

Futterplätze in der ganzen Schweiz

Gemeindepräsident Andreas Bracher war es, der dem Landwirt und Initianten des Vogeldorfes Alchenstorf ein Präsent der Gemeinde überreichte: ein Vogelhotel. Dabei handle es sich um eine etwa zwei auf vier Meter grosse Vorrichtung zur Förderung der Schwalben, erklärt Gemeindeschreiberin Martina Scheidegger. Aebi werde diese im Frühling irgendwo im Dorf platzieren.