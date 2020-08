Serie Stippvisite – Wie die Tante, so die Nichte In Eriswil fehlen beim Hornussen weibliche Vorbilder. Im Nachwuchsteam ist gerade mal ein Mädchen. Allgemein nimmt das Interesse am Sport ab. Sabine Gfeller

Celine Krähenbühl wickelt sich zuerst mit dem Stecken ein und lässt ihn dann sausen, hier auf dem Trainingsplatz in Eriswil. Fotos: Marcel Bieri

Steigt man in Langenthal ins Auto und in den Hügeln von Eriswil wieder aus, erwartet einen eine Erfrischung. Bestimmt drei Grad kühler ist es am Zielort. Die Gedanken klären, das Gemüt beruhigt sich. Dann hört man einen Schlag: Träf trifft Hornuss. Zweiter Schlag: Schindel holt Hornuss zu Boden, das sogenannte Abtue. Auf einem Feld auf dem Grunholz findet ein Nachwuchstraining der Hornussergesellschaft Eriswil statt.